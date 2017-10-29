Руководство «Милана» не будет увольнять Монтеллу после поражения от «Ювентуса»

Руководство «Милана» не собирается увольнять главного тренера команды Винченцо Монтеллу после поражения от «Ювентуса» (0:2) в матче 11-го тура Серии А. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia и другие авторитетные источники.
Несмотря на то, что «Милан» проиграл пять из 11 стартовых матчей в чемпионате, руководство клуба продолжает верить в Монтеллу. После игры с «Ювентусом» 43-летний специалист провёл долгую встречу с генеральным директором россонери Марко Фассоне и спортивным директором Массимилиано Мирабелли, на которой они обсудили дальнейшие планы команды.
После 11 сыгранных матчей «Милан» занимает восьмое место в таблице Серии А.
Монтелла — о поражении от «Ювентуса»: не у всех в составе есть Игуаин