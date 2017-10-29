Бускетс: тер Штеген стал ключевым игроком матча с «Атлетиком», это его победа

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мыслями о победе над «Атлетиком» (2:0) в матче 10-го тура испанской Примеры и отметил игру вратаря сине-гранатовых Марка-Андре тер Штегена.
«Эта победа дорого нам стоила. Особенно сложно было во втором тайме, когда они начали рисковать, чтобы сравнять счёт. Но в первой половине игры мы были лучше соперника и добыли победу на очень трудном стадионе.
Тер Штеген стал ключевым игроком матча, это его победа. Мы счастливы, что он выступает за нашу команду", — приводит слова Бускетса Marca.
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