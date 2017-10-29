Бош: «Ганновер» был намного агрессивнее «Боруссии», в этом вся проблема

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош подвёл итоги выездного матча 10-го тура Бундеслиги с «Ганновером» (2:4).
«Ганновер» был намного агрессивнее «Боруссии», в этом вся проблема. Можно много говорить о системе игры, но когда ты не действуешь агрессивно, то система не имеет значения. «Ганновер» с самого начала пошёл в атаку и защищался один на один весь матч. Мы не смогли показать свой футбол, и высокая линия обороны не имеет отношения к поражению", — приводит слова Боша интернет-портал Goal.
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