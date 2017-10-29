«Зенит» и «Локомотив» определились с комплектами формы на матч 15-го тура РФПЛ. Хозяева сыграют в лазурных футболках, а гости — в белых, информирует страница «Зенита» в социальной сети «Твиттер».
Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург». Главный судья — Виталий Мешков
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 15-го тура РФПЛ «Зенит» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Фото доступно на странице «Зенита» в социальной сети «Твиттер».