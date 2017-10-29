Паулиньо: очевидно, что в «Барселоне» надо цепляться за каждую сыгранную секунду

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо поделился впечатлениями от победы над «Атлетиком» (2:0) в матче 10-го тура Примеры. Бразилец забил второй гол сине-гранатовых.
«Конечно, я рад, что забил, потому что «Атлетик» хотел сравнять счёт, но мой гол обеспечил нам победу. Голы даются мне легче, когда я выхожу в стартовом составе, и я думаю, что сейчас всё складывается замечательно.
Партнёры меня поддерживают, и это очень помогает. Для меня очевидно, что в «Барселоне» нужно цепляться за каждую сыгранную секунду», — цитирует Паулиньо Football Espana.
«Барселона» выиграла в Бильбао у «Атлетика» благодаря голам Месси и Паулиньо