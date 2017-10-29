Пьянич: «Ювентус» одержал на «Сан-Сиро» настоящую командную победу

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич прокомментировал победу над «Миланом» в 11-м туре Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 2:0 в пользу туринской команды. Оба гола забил нападающий Гонсало Игуаин.
«Это была настоящая командная победа на „Сан-Сиро“. Поздравляю всех игроков и болельщиков «Ювентуса», а также великолепного Гонсало Игуаина», — написал Пьянич на своей странице в „Инстаграме“.
Игуаин преодолел отметку в 100 голов в итальянской Серии А.
Аллегри: иногда Игуаин любит почивать на лаврах, это не идёт ему на пользу