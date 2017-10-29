Сёмин и Газзаев — кандидаты на пост главного тренера сборной Азербайджана

Член исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Казбек Туаев назвал главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина и бывшего наставника ЦСКА Валерия Газзаева претендентами на пост рулевого сборной Азербайджана.
Накануне эту должность покинул Роберт Просинечки, под руководством которого азербайджанская команда не смогла выйти на чемпионат мира — 2018.
«Когда выбирали Просинечки, у нас было 20 кандидатов. Учитывали все аспекты. Помимо, тренерских способностей и характера человека, мы даже учитывали семейные обстоятельства. В этом плане АФФА обстоятельно подходит к этому выбору.
Если спросить моё мнение, то я назову Валерия Газзаева и Юрия Сёмина. Оба сильные специалисты, которым не составит труда здесь адаптироваться и работать. Сёмин уже работал в «Габале» и знает наш футбол. Он порядочный человек, за чьей карьерой я пристально слежу», — сказал Туаев.