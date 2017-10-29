Вейналдум: для «Ливерпуля» было важно ответить на разгром от «Тоттенхэма»

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум прокомментировал домашнюю победу над «Хаддерсфилд Таун» (3:0) в матче 10-го тура АПЛ.
«Тренер сказал, чтобы мы не отчаивались и были готовы к тому, что соперник будет обороняться глубоко. Он говорил, что если мы продолжим играть в свой футбол, они не смогут все время перекрывать пространство.
Каждая победа для нас — большая победа, было важно взять три очка и ответить на разгром от «Тоттенхэма» в минувшем туре. У нас получилось", — цитирует игрока Sportsmole.
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