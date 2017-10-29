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Вейналдум: для «Ливерпуля» было важно ответить на разгром от «Тоттенхэма»

29 октября 2017, воскресенье. 12:00 Футбол

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум прокомментировал домашнюю победу над «Хаддерсфилд Таун» (3:0) в матче 10-го тура АПЛ.

«Тренер сказал, чтобы мы не отчаивались и были готовы к тому, что соперник будет обороняться глубоко. Он говорил, что если мы продолжим играть в свой футбол, они не смогут все время перекрывать пространство.

Каждая победа для нас — большая победа, было важно взять три очка и ответить на разгром от «Тоттенхэма» в минувшем туре. У нас получилось", — цитирует игрока Sportsmole.

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Источник: Sportsmole Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Тоттенхэм Хотспур Хаддерсфилд Таун Жоржиньо Вейналдум
Новости. Футбол
29 октября 2017, воскресенье
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