Любительская сборная России вышла в финал чемпионата мира по футболу 7х7, проходящего в эти дни в гватемальском городе Реталулеу.
Несмотря на статус аутсайдер в полуфинальном поединке с Мексикой, подопечные Дмитрия Смирнова уверенно начали встречу, и вскоре Сергей Кутузов и Сергей Иванов, отличившиеся и в четвертьфинале против Коста-Рики (2:1), создали нашей сборной задел в два мяча.
Постепенно мексиканцы завладели территориальным преимуществом, но моментов у ворот Дениса Коршикова практически не возникало. Однако перед самым перерывом, Алехандро Виверос решился на дальний удар, а рикошет от Виктора Косачёва дезориентировал российского голкипера.
Первые пять минут второй половины российские футболисты давили, но в оставшееся время вынуждены были играть на контратаках. Мексика устроила осаду ворот Коршикова, а Кутузов и Иванов цеплялись за вертикальные передачи на чужой половине поля. Несколько раз наша команда была близка к третьему голу, но не лучшим образом действовала в завершающей стадии.
К основному времени второй половины было добавлено три минуты, и на второй из них Энрике Лара подставил голову под удар партнёра, восстановив равновесие — 2:2. Россия успела создать момент до финального свистка, но арбитры не назначили свободный удар в месиканские ворота, когда голкипер Хесус Грахеда взял мяч в руки после передачи полевого партнёра. Возмущение сборной России привело к удалению с тренерской скамейки Дмитрия Смирнова, и до конца встречи командой руководил его ассистент Денис Лопатьев.
Два дополнительных тайма по пять минут прошли с большим перевесом России, которая и больше владела мячом, и создала несколько верных возможностей, но не сумела их реализовать. Впрочем, единственный шанс мексиканцев за пару минут до финального свистка — удар из-за штрафной в штангу — мог поставить в игре точку. При этом за вторую жёлтую карточку был удалён в конце дополнительного времени автор голевой передачи на Кутузова Алексей Платухин.
Закончилось же всё серией буллитов, которая назначается в футболе 7х7 в случае ничейного исхода. В плей-офф команды исполняют полноценную серию из пяти попыток. В ней великолепно проявил себя российский голкипер Денис Коршиков, раз за разом вытаскивавший выходы мексиканцев.
Россия вела в счёте после гола Кутузова во второй попытке, но к своему пятому выходу в серии оказалась на грани поражения. Сергей Харламов исполнил буллит хладнокровно, уложив, не сближаясь с Грахедой, мяч в дальний угол и переведя серию в дополнительные попытки.
После этого у России возможность принести победу шестым ударом упустил Коршиков, но затем Денис отразил выход своего коллеги по амплуа Грахеды, а получивший право на исполнение второго своего буллита Кутузов вновь оказался точен, принеся национальной команде выход в финал.
В решающем матче сборная России сыграет 30 октября в 6 утра по московскому времени с хозяевами турнира Гватемалой, которая в своём полуфинале со счётом 2:0 обыграла Уругвай. За уругвайскую сборную на этом чемпионате выступают Альваро Рекоба и другие известные в прошлом футболисты. Матч Гватемала — Россия будет показан в прямом эфире.
Чемпионат мира по футболу 7х7. Полуфинал
Россия — Мексика — 2:2, по буллитам — 3-2 (2:1, 0:1, 0:0)
Голы: Кутузов, 7 (1:0), Иванов,12 (2:0), Виверос, 25 (2:1), Лара, 50+2 (2:2).
Удаление: Платухин, 58.
Серия буллитов: Кутузов — 1:0, Авила — 1:1, Домингес — 1:2, Харламов — 2:2, Кутузов — 3:2.