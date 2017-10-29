Степаненко: никто в «Шахтёре» не ожидал такого результата в матче со «Сталью»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал ничью в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги со «Сталью». Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счётом 1:1.
«Никто не ожидал такого результата, но это футбол, все случается. Мы провели тяжелый поединок два дня назад — 120 минут против „Зари“, и сегодня где-то не хватило сил и эмоций.
Контролировали мяч, наверное, 80 процентов времени, однако счет 1:0 всегда опасен. Один удар соперника в створ ворот привел к пропущенному голу, и потом было тяжело пройти оборону „Стали“, когда у них все 11 человек играли сзади. Понятно, что это неприятно, но нужно усвоить урок, сделать выводы и двигаться вперед. В среду у нас очень важный матч с „Фейеноордом“ — будем готовиться к нему», — цитирует Степаненко официальный сайт «Шахтера».