На матче «Зенит» — «Локомотив» ожидается до 48 тысяч зрителей

На матче 15-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» ожидается до 48 тысяч зрителей. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.
Московскую команду поддержат до 2 тысяч болельщиков, информирует пресс-служба «Зенита».
Ранее стало известно, что хозяева поля сыграют в лазурных футболках, а гости — в белых.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 15-го тура РФПЛ «Зенит» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.