Старридж: надеюсь, до конца карьеры забью ещё 100 голов

Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж прокомментировал домашнюю победу над «Хаддерсфилд Таун» (3:0) в матче 10-го тура АПЛ. Англичанин открыл счёт, забив свой 100-й гол в профессиональной карьере.
«Хаддерсфилд» играл в очень оборонительном стиле, в первом тайме они существенно осложнили нам игру. Мы понимали, что это может быть один из тех матчей, когда мяч не идёт в ворота, нарастает давление со стороны болельщиков и тому подобное. Но во втором тайме мы показали характер и свою лучшую игру. Мы на классе выполнили свою работу и очень рады этой победе.
100-й гол в карьере? Даже не думал об этом. Благодарен богу за то, что позволил мне достичь этой цифры. Надеюсь, до конца карьеры забью ещё 100 голов", — сказал 28-летний Старридж.
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