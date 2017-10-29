Назначен арбитр на матч Лиги чемпионов «Базель» — ЦСКА

Объявлены имена судей, который будут работать на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Базель» — ЦСКА.
Как сообщается на официальном сайте УЕФА, главным арбитром предстоящего матча станет серб Милорад Мажич. Ассистенты рефери — Милован Ристич и Далибор Джурджевич. Дополнительные ассистенты судьи — Ненад Джокич и Данило Груич. Четвёртый рефери — Неманья Петрович.
Матч «Базель» — ЦСКА состоится на стадионе «Санкт-Якоб Парк» 31 октября, начало встречи — в 22:45 мск.
Турнирное положение в группе A: 1. «Манчестер Юнайтед» — 9 очков; 2. «Базель» — 6; 3. ЦСКА — 3; 4. «Бенфика» — 0.
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