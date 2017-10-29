Азар: для того, чтобы уверенность росла, «Челси» надо выигрывать в каждом матче

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Борнмутом» (1:0) в матче 10-го тура АПЛ. Бельгиец забил единственный гол в дебюте второго тайма.
«Этот гол был хорошим и важным, потому что, когда вы играете в таком матче, нужно побеждать. Мы контролировали игру в первом тайме, единственной проблемой было то, что мы не забили. Мы могли бы забить больше, потому что создали много моментов, и в первом тайме было два или три стопроцентных момента. Матч был бы легче, если бы мы забили тогда, но, в конце концов, самое главное, что мы победили.
Нелегко контролировать игру, когда ведёшь только 1:0, но в обороне мы играли надёжно, не пропустили, не давали сопернику много бить, так что я считаю, что мы заслужили победу.
Думаю, Тибо Куртуа был необходим этот сухой матч, чтобы стать увереннее, и конечно, это заслуга всех игроков обороны, вся команда заслужила победу, мы все отлично играли в обороне.
Мы хотим, чтобы уверенность росла, и для этого нам необходимо выигрывать в каждом матче. Теперь мы во вторник сыграем с «Ромой», и будем стараться победить, чтобы быть готовыми к матчу, который будет потом», — цитирует Азара сайт «Челси».