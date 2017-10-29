«Томь» и «Луч-Энергия» не выявили победителя

«Томь» и «Луч-Энергия» сыграли вничью в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Томске на стадионе «Труд» и завершилась со счётом 0:0.
«Томь» набрала 19 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. «Луч-Энергия» имеет в своём активе столько же баллов и располагается на одну позицию ниже.
В следующем туре Футбольной национальной лиги «Томь» на выезде сыграет с «Олимпийцем» (4 ноября), а «Луч-Энергия» в этот же день на своём поле примет «Химки».