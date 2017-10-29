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Булыкин: хочется, чтобы «Локомотив» выиграл у «Зенита» — 2:1

29 октября 2017, воскресенье. 14:00 Футбол

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РФПЛ, в котором сойдутся «Зенит» и «Локомотив». Встреча пройдёт 29 октября на стадионе «Санкт-Петербург».

«Жду красивой игры, всё-таки встречаются два лидера чемпионата. Хочется, чтобы игра была с голами. У «Зенита» состав сильнее? У «Локомотива» тоже очень хороший состав, который не первый год доказывает, что он способен выполнять поставленные задачи. Всё будет зависеть от ошибок, которые будут допускать команды. Кто сможет использовать чужие ошибки лучше, тот и победит. Что касается дисквалификации Паредеса, то, на мой взгляд, нельзя точно сказать, насколько эта потеря будет серьёзной. Сам Манчини ещё не до конца понял, чего стоят его игроки. Состав очень часто подвергается ротации в питерском клубе. У «Зенита» собраны футболисты высокого уровня, но как они будут играть в команде, насколько успешно они интегрируется в систему, мы узнаем только в конце чемпионата. Что касается итогового счёта, то хочется, чтобы «Локомотив» выиграл 2:1», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Локомотив Дмитрий Булыкин
Новости. Футбол
29 октября 2017, воскресенье
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