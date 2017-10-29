Экс-игрок «Ман Сити» и «Шахтёра» Элано стал и.о. главного тренера «Сантоса»

Бывший футболист «Манчестер Сити», «Шахтёра» и сборной Бразилии Элано назначен исполняющим обязанности главного тренера «Сантоса». Пост рулевого бразильской команды после поражения от «Сан-Паулу» (1:2) покинул Левир Кулпи.
36-летний Элано во второй раз в этом году стал и.о. главного тренера «Сантоса». Летом он временно возглавлял команду перед назначением Кулпи, после чего вошёл в тренерский штаб специалиста.
По итогам 31 сыгранного матча «Сантос» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице бразильской Серии А.
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