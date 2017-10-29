Буффон вспомнил о дебюте за сборную Италии, состоявшемся в Москве

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который ровно 20 лет назад дебютировал за сборную Италии, вспомнил об обстоятельствах первого матча за национальную команду.
В составе «скуадра адзурра» Буффон дебютировал в Москве 29 октября 1997 года в матче с Россией за право выхода на чемпионат мира. Он вышел на поле вместо Джанлуки Пальюки, получившего травму, и пропустил гол от Фабио Каннаваро, забившего в свои ворота. Игра завершилась вничью 1:1.
«Мой дебют за сборную состоялся в шокирующий с точки зрения климата вечер. Снег был невообразимый, поле – грязное. Это были худшие условия для дебюта.
Это был плей-офф за выход на чемпионат мира 1998 года. Я вышел на замену и через пять-шесть минут мне пришлось сделать очень важный сэйв, это было очень трудно.
Я сделал всё, чтобы быть готовым, но выйти на замену в такую морозную погоду было непросто. Это доказывает, что ментальность может быть намного важнее, чем физическое состояние", — заявил 39-летний страж ворот, слова которого приводит интернет-издание Football Italia.