«Сибирь» разгромила «Балтику», выиграв впервые с середины сентября

В матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги в Новосибирске «Сибирь» принимала «Балтику» и добилась разгромной победы со счётом 3:0
«Сибирь» вышла вперёд на 34-й минуте, когда точным ударом отметился Евгений Чеботару. На 59-й минуте Руслан Магаль удвоил преимущество новосибирской команды. Окончательный результат установил Владимир Азаров, отличившийся на 73-й минуте.
«Сибирь» сумела прервать серию из трёх поражений кряду и одержала первую победу в первенстве с 16 сентября.
В таблице ФНЛ «Сибирь» (29 очков) занимает девятое место, а «Балтика» (33) располагается на четвёртой строчке.