100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Авангард» в концовке вырвал победу над «Тамбовом»

29 октября 2017, воскресенье. 15:24 Футбол

«Авангард» на выезде победил «Тамбов» в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Тамбове на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 90-й минуте забил Денис Синяев.

«Тамбов» (33 очка) занимает пятое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. «Авангард», имеющий в своём активе 23 балла, располагается на 13-й позиции.

В следующем туре Футбольной национальной лиги «Тамбов» на выезде сыграет со «Спартаком-2» (4 ноября), а «Авангард» в этот же день на своём поле примет «Крылья Советов».

ФНЛ - Первый дивизион. 20-й тур
29 октября 2017, воскресенье. 13:30 МСК
Тамбов
Тамбов
0 : 1
Авангард К
Курск
0:1 – Синяев – 90
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Авангард Курск ФК Тамбов
Новости. Футбол
29 октября 2017, воскресенье
15:55 «Динамо» на своём поле проиграло «Тосно», Ташаев не реализовал пенальти
15:51 Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» уступил «Хетафе» в чемпионате Испании
15:25 Полузащитник «Урала» Евсеев: очень хочется повторить путь «Лестера»
15:24 «Авангард» в концовке вырвал победу над «Тамбовом»
15:03 Фасио продлил контракт с «Ромой»
14:56 «Сибирь» разгромила «Балтику», выиграв впервые с середины сентября
14:46 «Зенит» — «Локомотив»: Дзюба и Ригони выйдут на поле с первых минут
14:37 Гаджиев: Белоруков помогает остальным игрокам «Амкара» совершать меньше ляпов
14:36 «Амкар» — «Урал» — 1:1. Видеообзор матча
14:31 Буффон вспомнил о дебюте за сборную Италии, состоявшемся в Москве
14:17 Экс-игрок «Ман Сити» и «Шахтёра» Элано стал и.о. главного тренера «Сантоса»
14:00 Булыкин: хочется, чтобы «Локомотив» выиграл у «Зенита» — 2:1
13:50 «Томь» и «Луч-Энергия» не выявили победителя
13:37 Гаджиев: у «Амкара» в матче с «Уралом» не получилось цельной игры
13:36 Азар: для того чтобы уверенность росла, «Челси» надо выигрывать в каждом матче
13:32 Тарханов: ничья — справедливый результат матча «Амкар» — «Урал»
13:25 «Урал» сыграл вничью с «Амкаром» и обошёл «Спартак» в таблице РФПЛ
13:07 Назначен арбитр на матч Лиги чемпионов «Базель» — ЦСКА
13:01 Старридж: надеюсь, до конца карьеры забью ещё 100 голов
12:53 Венгер: «Арсенал» вновь доказал, что люди ошибаются в нас
12:43 Пюэль: я надеюсь убедить Мареза остаться в «Лестер Сити»
12:32 «Динамо» — «Тосно»: стали известны стартовые составы
12:26 На матче «Зенит» — «Локомотив» ожидается до 48 тысяч зрителей
12:19 Степаненко: никто в «Шахтёре» не ожидал такого результата в матче со «Сталью»
12:08 Сборная России вышла в финал чемпионата мира по футболу 7х7
12:08 Наумов: «Локомотив» точно не проиграет «Зениту», я ставлю на ничью
12:00 Бенитес: британскому тренеру легче возглавить сборную Англии, чем топ-клуб АПЛ
12:00 Вейналдум: для «Ливерпуля» было важно ответить на разгром от «Тоттенхэма»
11:42 Сёмин и Газзаев — кандидаты на пост главного тренера сборной Азербайджана
11:28 Пьянич: «Ювентус» одержал на «Сан-Сиро» настоящую командную победу
11:22 Паулиньо: очевидно, что в «Барселоне» надо цепляться за каждую сыгранную секунду
11:17 Тренер «Жироны»: «Барселона» больше зависит от Месси, чем «Реал» – от Роналду
11:15 «Зенит» и «Локомотив» определились с комплектами формы на матч 15-го тура РФПЛ
11:00 Онлайн-турнир по FIFA18 на «Чемпионате» стартует через четыре дня
10:52 Испанские власти уволили сестру Гвардиолы с поста посла Каталонии в Дании
10:51 Бош: «Ганновер» был намного агрессивнее «Боруссии», в этом вся проблема
10:43 Тренер «Химок»: «Кубань» явно не на своём месте в турнирной таблице ФНЛ
10:37 Гари Невилл: «МЮ» должен выиграть чемпионат Англии в этом сезоне
10:30 Зуев с подругой, «самолёт» Глушакова, жёлто-синий город. Фото из Ростова-на-Дону
10:25 «Атлетико» — «Вильярреал» — 1:1. Видеообзор матча 10-го тура чемпионата Испании
10:19 «Амкар» — «Урал»: стартовые составы команд
10:07 Клопп: после гола Фирмино со стандарта для меня будто бы наступило Рождество
10:05 Бускетс: тер Штеген стал ключевым игроком матча с «Атлетиком», это его победа
09:57 Мальдини: на сегодня «Милан» не достоин места в первой четвёрке
09:38 Ди Франческо: я бы не назвал победу «Ромы» над «Болоньей» некрасивой и скучной
Все новости RSS
Партнерский контент