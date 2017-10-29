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«Авангард» в концовке вырвал победу над «Тамбовом»

«Авангард» в концовке вырвал победу над «Тамбовом»
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«Авангард» на выезде победил «Тамбов» в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Тамбове на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 90-й минуте забил Денис Синяев.

«Тамбов» (33 очка) занимает пятое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. «Авангард», имеющий в своём активе 23 балла, располагается на 13-й позиции.

В следующем туре Футбольной национальной лиги «Тамбов» на выезде сыграет со «Спартаком-2» (4 ноября), а «Авангард» в этот же день на своём поле примет «Крылья Советов».

ФНЛ - Первый дивизион . 20-й тур
29 октября 2017, воскресенье. 13:30 МСК
Тамбов
Тамбов
Окончен
0 : 1
Авангард К
Курск
0:1 Синяев – 90'    
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