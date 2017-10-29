«Динамо» на своём поле проиграло «Тосно», Ташаев не реализовал пенальти

«Динамо» проиграло «Тосно» в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 9-й минуте забил Вагиз Галиулин. На исходе часа игры бело-голубые имели отличный шанс отыграться, но голкипер «Тосно» Давид Юрченко справился с ударом Александра Ташаева с пенальти.
Стоит отметить, что во втором тайме в составе хозяев на замену вышел форвард Павел Погребняк, для которого эта играла стала дебютной в сезоне.
«Динамо» (14 очков) опустилось на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Тосно» набрал 17 баллов и поднялся на 11-ю позицию.