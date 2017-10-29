«Тюмень» и «Енисей сыграли вничью, в матче было три незабитых пенальти

В матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Тюмень» принимала «Енисей». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
На 19-й минуте Андрей Чуканов вывел хозяев поля вперёд, оказавшись первым на добивании после того, как голкипер Михаил Филиппов отразил пенальти в исполнении Никиты Саламатова. На 24-й минуте пенальти не реализовал уже игрок красноярской команды Андрей Козлов, пробивший мимо ворот. На 34-й минуте гости отыгрались — счёт сравнял Александр Ломакин. На 52-й минуте был не забит третий в матче пенальти — Филиппов отразил удар Альберта Богатырева.
В другом матче тура «Крылья Советов» дома выиграли у «Олимпийца» со счётом 1:0 благодаря голу Дмитрия Ятченко на 88-й минуте.
В таблице ФНЛ «Енисей» располагается на первой строчке, опережая на семь очков «Крылья Советов».