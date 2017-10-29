Прямая видеотрансляция матча «Жирона» — «Реал»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч десятого тура испанской Примеры «Жирона» — «Реал». Встреча состоится в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» сегодня, 29 октября. Главный судья — Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.
В таблице испанского чемпионата «Реал» после девяти туров располагается на 3-й строчке, «Жирона» занимает 15-е место.
Трансляция матча «Жирона» — «Реал» начнётся в 18:15 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».