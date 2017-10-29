Селихов: болельщики «Спартака» обязательно проникнут на стадион «Севильи»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился ожиданиями от гостевого матча с «Севильей» (1 ноября) в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Нет сомнений, «Севилья» будет чрезвычайно опасна – захочет реабилитироваться перед своими болельщиками, перед городом, который так любит футбол. Ведь они разгромно проигрывали не только нам, но и в Ла Лиге. В любом случае, приложим все усилия, чтобы выдержать любой натиск и отличиться самим. Любые очковые приобретения можно будет считать положительным результатом.
УЕФА закрыл гостевой сектор на стадионе «Севильи»? Думаю, болельщики «Спартака» всё равно будут на стадионе. Обязательно проникнут. И мы их услышим", — сказал Селихов.
УЕФА закрыл гостевой сектор фанатам «Спартака» на выездной матч с «Севильей»