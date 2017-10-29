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Чернов: не пропустить «Тосно» помогло не везение, а мастерство Юрченко

29 октября 2017, воскресенье. 16:50 Футбол

Защитник «Тосно» Евгений Чернов прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в матче 15-го тура РФПЛ. В середине второго тайма голкипер команды из Ленинградской области Давид Юрченко отбил удар Александра Ташаева с пенальти.

«Нам повезло забить быстрый гол. После него мы стали играть от обороны. Пытались довести дело до победы, что и получилось. Не пропустить нам помогло не везение, а мастерство нашего голкипера, который сегодня провёл фантастический матч. Спасибо ему за это.

Это был очень важный матч для нас. Сейчас мы немного вышли из зоны стыковых матчей. Здорово, что победили.

Жду ли приглашения в сборную на матчи с Аргентиной и Испанией? Очень надеюсь на это", — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.

Cапета: «Динамо» превосходило «Тосно» во всём, не получилось только забить
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Динамо Москва ФК Тосно Давид Юрченко Евгений Чернов
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