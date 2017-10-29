«Факел» обыграл «Шинник» и покинул последнее место в таблице ФНЛ

В матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги на стадионе «Урожай» (Караваево) встречались «Шинник» и «Факел».
Завершилась игра победой команды из Воронежа с минимальным счётом. Единственный гол был забит на 13-й минуте, когда точным ударом отметился Ника Чхапелия.
Благодаря этой победе «Факел» покинул последнюю строчку в таблице первенства и поднялся на 17-е место. «Шинник» располагается на шестом месте.
В следующем туре ФНЛ «Шинник» 4 ноября сыграет в гостях с «Ротором-Волгоград», а «Факел» в тот же день примет «Динамо СПБ».