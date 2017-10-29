«Динамо» — «Тосно» — 0:1. Видеообзор матча

В сегодняшнем матче 15-го тура российской футбольной Премьер-Лиги «Динамо» потерпело домашнее поражение от «Тосно».
Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась минимальной победой гостей. Единственный гол на 9-й минуте забил Вагиз Галиулин. На исходе часа игры бело-голубые имели отличный шанс отыграться, но голкипер «Тосно» Давид Юрченко справился с ударом Александра Ташаева с пенальти.
Видеообзор матча «Динамо» — «Тосно» смотрите на официальном сайте российской футбольной Премьер-Лиги.