Заболотный: большой привет судье, уже шестой пенальти в ворота «Тосно»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал гостевую победу над «Динамо» (1:0) в матче 15-го тура РФПЛ. Футболист выразил недовольство судейством в этой встрече. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим, который назначил пенальти в ворота гостей в середине второго тайма. С ударом с 11-метровой отметки справился голкипер «Тосно» Давид Юрченко.
«То, что «Динамо» не забило, не наша вина. Мы выиграли матч, как бы там игра ни проходила. У нас были хорошие контратаки, в которых мы могли забить.
Большой привет судье. Шестая «точка» в наши ворота уже. Устали не комментировать это. Те, кто смотрит наши игры, замечают, что нам почти в каждой игре спорные пенальти ставят. Ничего, мы боремся. Бог всё видит. Наша победа сегодня — не случайность.
Мы освоились в РФПЛ, но надо прибавлять в игровом плане. У нас большой потенциал. Будем работать дальше. Всё в наших руках.
Сыграть против Аргентины и Испании — мечта. Но у меня в игре сейчас небольшой спад. Если главный тренер меня вызовет, это будет глотком свежего воздуха для меня», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.