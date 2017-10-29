Фанаты «Зенита» посвятили баннер основателю российского футбола Дюперрону

В матче 15-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» принимает на своём поле «Локомотив». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Санкт-Петербург».
Перед началом игры болельщики питерской команды растянули большой баннер, посвящённый основателю российского футбола Георгию Дюперрону, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. 24 октября исполнилось 120 лет с первого в истории страны футбольного матча, который был проведён в Санкт-Петербурге.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Локомотив».
Фанаты «Зенита» посвятили баннер основателю российского футбола Георгию Дюперрону