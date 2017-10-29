Фанаты «Зенита» высмеяли чемпионские амбиции «Локомотива»

В матче 15-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» принимает на своём поле «Локомотив». Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Санкт-Петербург».
Болельщики хозяев растянули баннер, посвящённый чемпионским амбициям «Локомотива», со словами: «Стоп, девчата, тормозите. Что ж вы, «Локо», мнёте тити? Чемпионом стать хотите? Будет Питер, только Питер!», передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Перед очной встречей обе команды лидировали в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе по 29 очков.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Локомотив».
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