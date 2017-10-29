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Юрченко: какая-то сила подтолкнула в тот угол, куда бил Ташаев

29 октября 2017, воскресенье. 17:41 Футбол

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко после гостевой победы над «Динамо» (1:0) в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги прокомментировал эпизод с пенальти.

Напомним, что страж ворот гостей не позволил Александру Ташаеву реализовать пенальти на 60-й минуте.

«У нас есть судейская коллегия, которая будет разбирать, был пенальти или нет. Первым на мяче был бы я или Чернов. Поэтому давать такой 11-й метровый в нашем понимании немного спорно. Почему смог взять пенальти? Просто так получилась. Фортуна была на нашей стороне. Был не сильный удар. Какая-то сила подтолкнула в тот угол, куда бил Ташаев», — цитирует Юрченко официальный сайт «Тосно».

Чернов: не пропустить «Тосно» помогло не везение, а мастерство Юрченко
Источник: Футбольный клуб "Тосно" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва ФК Тосно Давид Юрченко
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29 октября 2017, воскресенье
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