Юрченко: какая-то сила подтолкнула в тот угол, куда бил Ташаев

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко после гостевой победы над «Динамо» (1:0) в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги прокомментировал эпизод с пенальти.
Напомним, что страж ворот гостей не позволил Александру Ташаеву реализовать пенальти на 60-й минуте.
«У нас есть судейская коллегия, которая будет разбирать, был пенальти или нет. Первым на мяче был бы я или Чернов. Поэтому давать такой 11-й метровый в нашем понимании немного спорно. Почему смог взять пенальти? Просто так получилась. Фортуна была на нашей стороне. Был не сильный удар. Какая-то сила подтолкнула в тот угол, куда бил Ташаев», — цитирует Юрченко официальный сайт «Тосно».
Чернов: не пропустить «Тосно» помогло не везение, а мастерство Юрченко