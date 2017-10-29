«Что ж вы, «Локо», мнёте тити?». Фанаты перефразировали песню «Ленинграда»

29 октября на стадионе «Санкт-Петербург» в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» принимает столичный «Локомотив». Болельщики сине-бело-голубых в первом тайме вывесили баннер, в котором перефразировали хит группы «Ленинград» «Ч.П.Х.». Текст баннера гласил: «Стоп, девчата, тормозите! Что ж вы, «Локо», мнёте тити? Чемпионом стать хотите? Будет Питер! Только Питер!».
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Зенит» – «Локомотив», подготовленные специальным фотокорреспондентом Дмитрием Голубовичем.
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