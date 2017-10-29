«Краснодар» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «СКА-Хабаровск» на предстоящий сегодня в Краснодаре матч 15-го тура российской Премьер-Лиги.
«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.
«СКА-Хабаровк»: Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Дедечко, Корян, Карасёв, Маркович.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «СКА-Хабаровск». Начало — в 19:00 мск.
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