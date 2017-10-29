Соперник «Зенита» по группе ЛЕ «Вардар» не смог победить в матче чемпионата

Соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы провёл матч в своём национальном первенстве.
В матче 13-го тура чемпионата Македонии «Вардар» на выезде не смог одолеть «Силекс». Встреча завершилась со счётом 0:0. С 90-й минуты хозяева играли вдесятером после удаления игрока.
«Вардар» (20 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Силекс» (19) — на четвёртой строчке.
«Зенит» в первом матче в Македонии обыграл «Вардар» со счётом 5:0, второй матч команды проведут в Санкт-Петербурге 23 ноября.
Соперник «Зенита» по группе ЛЕ «Вардар» проиграл в чемпионате Македонии