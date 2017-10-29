«Волгарь» с минимальным счётом обыграл «Ротор-Волгоград»

В матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги на стадионе «Центральный» в Астрахани местный «Волгарь» принимал «Ротор-Волгоград».
«Волгарь» одержал победу с минимальным счётом — единственный гол в этой встрече был забит на 19-й минуте, когда Алексей Сутормин не реализовал пенальти.
После этого поражения «Ротор-Волгоград» остался на последней строчке в таблице ФНЛ. «Волгарь» поднялся на восьмое место.
В следующем туре «Волгарь» 4 ноября сыграет в гостях с «Кубанью», а «Ротор-Волгоград» в тот же день примет «Шинник».