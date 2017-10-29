«Динамо СПБ» в меньшинстве спаслось от поражения в матче с «Зенитом-2»

В матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Динамо СПБ» и «Зенит-2» сыграли вничью — 3:3.
«Зенит-2» вышел вперёд на 13-й минуте, когда точным ударом отметился Виталий Горулёв. «Динамо СПБ» отыгралось на 52-й минуте — Максим Барсов счёт сравнял. На 60-й минуте Андрей Батюнин вывел номинальных хозяев поля вперёд. Три минуты спустя Илья Зуёв сделал счёт равным. На 82-й минуте «Динамо СПБ» осталось вдесятером — Андрей Батюнин получил вторую жёлтую карточку. На 85-й минуте Андрей Панченкo реализoвал пенальти, а в компенсированное время Артём Кулишев спас динамовцев от поражения.
В таблице первенства «Динамо СПБ» (33 очка) располагается на шестой строчке, а «Зенит-2» (21) — на 14-й.