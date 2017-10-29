«Зенит» разгромно проиграл на своём поле в РФПЛ впервые с 2006 года

В матче 15-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле крупно проиграл «Локомотиву». Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Таким образом, «Зенит» потерпел крупное домашнее поражение в РФПЛ впервые за 11 лет. Последний раз команда из Санкт-Петербурга разгромно проигрывала на своём поле в апреле 2006 года «Спартаку». Та встреча завершилась победой красно-белых со счётом 4:1.
Отметим, что с 2006 года «Зениту» дважды присуждались технические поражения со счётом 0:3 в домашних матчах РФПЛ. В 2011 году питерцам присудили 0:3 по итогам матча с ЦСКА, а в 2014 году – по итогам матча с московским «Динамо».
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