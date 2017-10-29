Сёмин рассказал, как «Локомотиву» удалось разгромить «Зенит»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал гостевую победу над «Зенитом» (3:0) в матче 15-го тура РФПЛ. Наставник выразил мнение, что «железнодорожники» добились разгрома благодаря тому, что соперник раскрылся во втором тайме.
«В первом тайме «Зенит» вынудил нас так действовать, очень активно играл, имел территориальное преимущество и создавал голевые моменты. Но всегда нужно выдержать в такой ситуации и выстоять. Мы выстояли в первом тайме. И вообще весь матч играли блестяще. Во второй половине встречи «Зенит» ещё больше раскрылся, поэтому такой счёт.
Футбол — это эмоции. Без них футбола не может быть. Вот сейчас наша команда является эмоциональной, ну и играем. Когда не было эмоциональной команды, не было и игры», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».