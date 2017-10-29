Сёмин: «Локомотив» играет с эмоциями и с душой

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после гостевой победы над «Зенитом» (3:0) в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги высказался о перспективах выиграть чемпионский титул.
«Может ли „Локо“ стать чемпионом? Я верю в каждого игрока, который у нас есть. И судя по тому, как они работают на тренировках и относятся к своему делу, основания есть.
У нас команда играет с эмоциями и с душой. Игроки получают удовольствие от того, что борются и от того, что есть азарт. Так же, как и тренер. Нет эмоций — нет футбола.
«Итоги первого круга? Они замечательные», — заявил наставник «железнодорожников» на послематчевой пресс-конференции.
«Локомотив» разгромил «Зенит» и стал единоличным лидером в таблице РФПЛ