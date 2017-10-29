Смольников – о перепалке с Кузяевым: у нас всё порядке

Защитник «Зенита» Игорь Смольников коротко прокомментировал словесную перепалку с партнёром по команде полузащитником Далером Кузяевым во время матча 15-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«С Кузяевым у нас всё в порядке», — передаёт слова Смольникова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Встреча «Зенит» — «Локомотив» проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась уверенной победой «железнодорожников» со счётом 3:0. Питерская команда проиграла свой второй матч в сезоне, а «Локомотив» стал единоличным лидером чемпионата РФПЛ.
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