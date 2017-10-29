Сёмин: кто станет чемпионом, знает только осьминог Пауль, но он умер

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги победного гостевого матча 15-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (3:0).
«Мы счастливы. В Питере очень давно не выигрывали. По-моему, последний раз это было в 2004 году, когда стали чемпионами. Может, это неплохо, и пойдёт дальше дело.
Выдержали напряжение „Зенита“ в первом тайме, у них было достаточно моментов. Гилерме выручал, защитники выручали. Второй тайм был наш, и я могу только поблагодарить ребят за то, что они выполняли те задачи, над которыми мы работали, и за самоотдачу. Они просто молодцы.
В перерыве ничего сверхъестественного не сказал. Небольшие внутренние корректировки. Всё чисто футбольные моменты, которые мы подкорректировали.
Что касается борьбы за чемпионство, то я всегда являюсь оптимистом. Но впереди паровоза бежать не надо, только первый круг закончился. Мы рады, что выиграли. Всё рождается в раздевалке, а в раздевалке у нас всё в порядке. Мы с командой понимаем, что делаем, и знаем, куда идём, а как оно произойдёт, знает только осьминог Пауль. Но он умер», — заявил Сёмин.