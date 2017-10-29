Маммана: «Зенит» сохранит спокойствие и дальше будет играть лучше

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (0:3) в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги.
«Всё кончилось для «Зенита» плохо. Действительно, в первом тайме у соперника не было так много возможностей, они мало атаковали, но смогли использовать то немногое, что у них было.
Мы сохраним спокойствие, будем думать о Лиге Европы, это тоже очень важный для нас турнир. А чемпионат длинный, будет ещё немало возможностей. Дальше будем играть лучше», — передаёт слова Мамманы корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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