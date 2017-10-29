Сёмин: после матча с «Зенитом» сказал Фарфану, что он гений

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Зенитом» (3:0) в гостевом матче 15-го тура РФПЛ и игру полузащитника команды Джефферсона Фарфана. Перуанский футболист в этой встрече забил два гола и отдал результативную передачу.
«Это очень важная победа, потому что перед матчем очки были равные, а первый круг завершался. Пока мы никому ничего отдавать не хотим. Мы боремся. У игроков есть хорошие эмоции, отсюда и результат. По поводу того, заслужил ли «Зенит» сегодня разгрома, то это вопрос к питерцам.
Что сказал Фарфану после матча? Что он гений», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Сёмин — о том, может ли «Локомотив» стать чемпионом: основания есть