Фарфан: важно, что Сёмин назвал меня гением, но я всегда больше думаю о команде

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан после победы над «Зенитом» (3:0) в гостевом матче 15-го тура РФПЛ прокомментировал слова главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина о том, что он гений.
«Сёмин правда сказал, что я гений. Это, конечно, важно, но я всегда больше думаю о команде. Я работаю, чтобы помогать своей команде, и для меня наши общие успехи — самое важное», — сказал Фарфан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Перуанский футболист в матче с «Зенитом» забил два гола и отдал результативную передачу.
Сёмин: после матча с «Зенитом» сказал Фарфану, что он гений