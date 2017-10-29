«Зенит» — «Локомотив» — 0:3. Видеообзор матча

В матче 15-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» в Санкт-Петербурге со счётом 3:0 разгромил «Зенит».
В составе победителей дубль оформил перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан, а ещё один гол на счету хавбека Алексея Миранчука. Таким образом, «Зенит» потерпел второе поражение в текущем сезоне РФПЛ. В матче 13-го тура подопечные Роберто Манчини проиграли тульскому «Арсеналу» (0:1). Та встреча также прошла в Санкт-Петербурге.
«Локомотив» набрал 32 очка и стал единоличным лидером чепионата РФПЛ. «Зенит» (29) располагается на второй строчке.
Видеообзор матча «Зенит» — «Локомотив» смотрите на «Чемпионате».