Лунёв: может, я неправильно выразился, но люди додумывают полный бред

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым пояснил свои слова, сказанные в микст-зоне сразу после поражения от «Локомотива» со счётом 0:3 в домашнем матче 15-го тура РФПЛ. Напомним, Лунёв отказался от общения с журналистами, сказав: «У нас пусть тренер всё говорит».
Позже голкипер пояснил свои слова: «Я имел в виду, что общаться с журналистами — в компетенции тренера. Футболисты должны не говорить, а играть, что у меня сегодня не получилось должным образом. Я это сказал не на эмоциях. Может, прозвучало жёстко, и я неправильно выразился. Но то, что додумывают люди, — полный бред».