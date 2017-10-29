Дзюба нашёл Миранчука, Фарфану расцарапали лицо, а фанаты высмеяли «Локо». Фото

29 октября на стадионе «Санкт-Петербург» в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» потерпел разгромное поражение от «Локомотива» со счётом 0:3. Дублем в составе гостей отметился Джефферсон Фарфан, ещё один гол с передачи Фарфана на свой счёт записал Алексей Миранчук. «Локомотив» набрал 32 очка и стал единоличным лидером чемпионата РФПЛ. «Зенит» (29) располагается на второй строчке.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Зенит» – «Локомотив», подготовленные специальным фотокорреспондентом Дмитрием Голубовичем.
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