Кришито: хотим принести извинения каждому. Нет оправдания такой плохой игре

Капитан «Зенита» Доменико Кришито извинился за поражение от «Локомотива» в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги. Подопечные Роберто Манчини на своём поле проиграли со счётом 0:3.
«Сегодня мы хотим принести извинения каждому. Нет оправдания такой плохой игре. Нам нужно работать ещё усерднее. Впереди ещё много матчей в Премьер-Лиге, и нам нужно изменить образ мыслей и сохранять единство в такой неудачный для нас период», — приводит слова итальянского защитника официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
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