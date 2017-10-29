Булыкин: почему бы «Локомотиву» не замахнуться на высокие места?

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым прокомментировал гостевую победу над «Зенитом» в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги. Напомним, что «железнодорожники» выиграли в Санкт-Петербурге со счётом 3:0.
«Ребята молодцы! Здорово себя показали. Во втором тайме прибавили, бежали в атаку не по одному человеку, а по три-четыре. Были хорошие выходы, из которых три реализовали.
Пока рано говорить о чемпионстве, ещё играть второй круг. Аппетит приходит во время еды, это всем известно. Почему бы «Локомотиву» не замахнуться на высокие места? Всё вполне по силам, учитывая состав, Юрия Павловича, у которого сейчас всё получается.
Сёмин – один из секретов успеха, да и сами футболисты раскрылись очень хорошо. Начиная от Фернандеша, заканчивая Миранчуками. Фарфан сегодня себя отлично показал.
Руководство клуба всё делает для того, чтобы команда хорошо выступала и занимала верхнюю строчку таблицы», — сказал Булыкин.