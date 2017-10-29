Р. Билялетдинов: нельзя сказать, что «Локо» везёт, как «Спартаку» в том сезоне

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов поделился мнением о матче 15-го тура РФПЛ «Зенит» — «Локомотив» (0:3) и о текущем лидерстве «железнодорожников» в чемпионате РФПЛ.
«Пять-семь очков – это не показатель чемпионства. Это ничего не гарантирует. «Зенит» показал, что такое пять очков отрыва, и всё закончилось, теперь минус три. Нельзя сказать, что «Локомотиву» сильно везёт, как «Спартаку» в том сезоне. Да, в Казани вырвали очко. Но терять очки будут все. Есть интрига, чемпионат пойдёт совершенно по-другому. Ещё пять туров играть – это один темп. А по весне могут стрельнуть команды, которые сейчас находятся в тени», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
После 15 туров РФПЛ «Локомотив» (32 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайшего преследователя, «Зенит», на три балла.